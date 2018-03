Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tradição dá lugar à polémica nos Óscares

Óscar para melhor atriz entregue por duas mulheres, em vez de Casey Affleck.

Por Sónia Dias | 01:30

Está tudo a postos para a 90ª cerimónia de entrega dos Óscares da Academia de Hollywood, que se realiza esta noite no Dolby Theatre, em Los Angeles (01h00 em Portugal e emitida em direto na SIC). Ao contrário dos anos anteriores, o escândalo de assédio sexual, bem como a criação dos movimentos #MeToo e Time’s Up, será, juntamente com Donald Trump, a grande estrela da festa e vai marcar tanto as piadas de Jimmy Kimmel como os discursos dos vencedores.



E como o poder pertence às mulheres, a academia decidiu romper com a tradição e convidar Jennifer Lawrence e Jodie Foster para entregar o Óscar na categoria de melhor atriz, em vez de Casey Affleck, que desistiu depois de ser acusado de assédio sexual. Jane Fonda e Helen Mirren entregarão o Óscar para melhor ator secundário.



Na passadeira vermelha também haverá um ‘alvo a abater’. São várias as atrizes que ameaçam boicotar as entrevistas a Ryan Seacrest. Em causa está o facto de o apresentador ter sido acusado de abuso sexual.



Warren Beatty e Faye Dunaway vão voltar a entregar o Óscar para melhor filme, numa tentativa de se redimirem da gaffe que marcou a cerimónia do ano anterior, quando anunciaram o vencedor errado.