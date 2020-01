U2 considerada a melhor banda da década

Os U2 foram a banda mais lucrativa em palco ao longo da última década. O grupo foi o único a ultrapassar a fasquia dos mil milhões de dólares de faturação ao vivo entre 2010 e 2019, concretamente 1,038 mil milhões (921 milhões de euros).As contas são da ‘Pollstar’, publicação que se dedica à indústria dos concertos e dos espetáculos ao vivo. Em segundo lugar na lista estão os Rolling Stones, com 831 milhões de euros, e em terceiro Ed Sheeran, com 825 milhões de euros.Na lista dos dez artistas que mais faturaram em palco ao longo da última década estão apenas duas mulheres, Taylor Swift, na quarta posição, com 804 milhões de euros, e Beyoncé, no quinto lugar, com 767 milhões de euros.Destaque ainda para Paul McCartney, de 77 anos, que, na sétima posição da lista, com 727 milhões de euros de faturação, é o artista mais velho a lucrar mais em palco. Roger Waters, com 76 anos, surge no décimo lugar: arrecadou 628 milhões de euros.