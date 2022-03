Um ouriço em busca da esmeralda perdida está de regresso ao cinema

Esta quinta-feira é um grande dia para os fãs de um dos maiores clássicos dos videojogos. ‘Sonic 2 - O Filme’ traz de volta o famoso ouriço azul da Sega que se desloca a uma velocidade supersónica. Jeff Fowler volta a assinar a realização deste filme que tenta repetir o êxito do primeiro - em 2020, ‘Sonic’ faturou mais de 291 milhões de euros em receitas de bilheteira globais, tornando-se no sexto filme mais rentável do ano.Depois de se estabelecer em Green Hills, onde vive com o xerife Tom Wachowski (James Marsden) e a mulher deste, Maddie (Tika Sumpter), Sonic (voz de Ben Schwartz ou Gonçalo Carvalho, na versão portuguesa) quer provar que é um herói de verdade. E vai ter oportunidade de o fazer quando Dr. Robotnik (Jim Carrey) regressa, depois de ter estado preso num planeta infestado de cogumelos. Com a ajuda do seu novo parceiro, Knuckles (Idris Elba/Guilherme Barroso), ele vai tentar vingar-se de Sonic e, ao mesmo tempo, colocar em prática um plano diabólico para dominar o Mundo, que passa por deitar as mãos a uma esmeralda que tem o poder de construir e destruir civilizações. Contudo, também Sonic terá ajuda, com a chegada da raposa laranja Tails (Colleen O’Shaughnessey/Marta Mota).Jared Leto interpreta Michael Morbius, um médico que se transforma em vampiro e que se torna num dos principais inimigos do Homem-Aranha.Noomi Rapace protagoniza este thriller sobre um casal isolado na Islândia que, após a morte da filha, decide criar um cordeiro bebé como se fosse seu.Olivia Colman e Colin Firth lideram o elenco deste drama sobre o romance proibido entre uma empregada e um aristocrata na Inglaterra dos anos de 1920.