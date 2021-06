Hollywood gosta de fazer contas de somar e a saga de ‘Velocidade Furiosa’, iniciada há precisamente 20 anos, ainda é uma galinha dos ovos de ouro. Que o diga o estúdio Universal, a braços com várias dificuldades financeiras nos últimos anos, mas que conseguiu, nesta mistura de ação, aventura e alta velocidade ao volante, uma fórmula imbatível. Os oito capítulos já estreados acumularam 5,1 mil milhões de euros. E só ficam atrás de outras séries de filmes famosas como ‘Star Wars’ (8,1 mil milhões), ‘Harry Potter’ (7,6 mil milhões) ou ‘007’ (5,8 mil milhões). As contas vão agora voltar a multiplicar-se com o novo capítulo da saga, a partir de amanhã nas salas portuguesas.





‘Velocidade Furiosa 9’ sofreu alguns adiamentos na produção, devido à pandemia, mas contou com um chorudo orçamento de cerca de 200 milhões de euros. Vin Diesel volta a ser a peça central de uma missão arriscada: depois de tentar em vão viver em paz e sossego com a família, terá de enfrentar um irmão esquecido (John Cena), sempre disposto a tramar o rumo da história. Além de um elenco sonante – Charlize Theron, Kurt Russell ou Helen Mirren –, este filme contará até com... um carro espacial. Vale tudo para entreter.

saiba mais



ANOS é a idade que tinha o ator Paul Walker quando morreu num despiste de carro, em 2013, na Califórnia. Era o protagonista da saga, que interpretou com êxito em seis capítulos. Ainda surge, com ajuda de efeitos especiais, na sétima obra.



Português vilão



Joaquim de Almeida aparece na quinta aventura, rodada em grande parte no Rio de Janeiro. Com estreia em 2011, ‘Velocidade Furiosa 5’ colocava o ator português mais uma vez na pele de um vilão: o barão da droga brasileiro Hernan Reyes.