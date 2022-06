Vencedores da Eurovisão dão primeiro concerto no Festival de Glastonbury no Reino Unido

Shangri-La's Truth, o vocalista Oleh Psiuk apresentou um reportório de 13 músicas, 12 das quais foram escritas em 10 dias, avançou a Sky News. A música vencedora da Eurovisão, "Stephania", foi a segunda a ser tocada e a última, a pedido do público.A banda partilhou uma fotografia no Twitter junto ao Big Ben em Londres, a anunciar que este sábado estariam "num dos maiores festivais do mundo", um evento que contou com a presença de Billie Eilish e Kendrick Lamar.A Kalush Orchestra da Ucrânia venceu o concurso deste ano. Desta forma, e uma vez que o próximo festival da Eurovisão da Canção não poderá ser realizado na Ucrânia devido à invasão russa e à consequente guerra a decorrer no país, o Reino Unido está poedrá ser uma das alternativas para realizar a próxima edição do festival.A União de Emissoras Europeias (EBU) agradeceu à emissora pública ucraniana "pela sua sincera cooperação e empenho em explorar todos os cenários nas semanas que se passaram desde a vitória dos Khalush Orchestra em Turim".O videoclipe oficial da música que deu a vitória à banda ucraniana tem imagens da guerra.