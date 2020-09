Cristiano Ronaldo é o segundo jogador da história com 100 golos numa seleção

O português Cristiano Ronaldo tornou-se esta terça-feira o segundo jogador da história do futebol a chegar aos 100 golos por uma seleção, ao faturar na Suécia, em encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

No dia em que cumpre a sua 165.º internacionalização 'AA', o 'capitão' da formação das 'quinas', de 35 anos, faturou em Solna aos 45 minutos, colocando Portugal em vantagem na transformação de um livre direto.

Além de Cristiano Ronaldo, apenas o iraniano Ali Daei, atualmente com 51 anos e que teve como ponto alto da carreira a passagem pelo Bayern Munique, em 1998/99, atingiu esta marca, sendo ainda o recordista, com 109 tentos.

Nascido em 05 de fevereiro de 1985, no Funchal, o jogador luso estreou-se pela seleção principal em 20 de agosto de 2003, com 18 anos, num particular frente ao Cazaquistão, em Chaves, onde entrou ao intervalo, substituindo Figo.

O primeiro golo aconteceu ao oitavo jogo, no Estádio do Dragão, no Porto, em 12 de junho de 2004, no encontro inaugural do Euro2004: Ronaldo também entrou ao intervalo e faturou de cabeça, após um canto, nos descontos, num desaire por 2-1.

Na prova que Portugal organizou, Cristiano Ronaldo marcou ainda um golo emblemático, o primeiro na vitória sobre a Holanda (2-1), que conduziu Portugal à primeira final da sua história - a Grécia acabaria com a festa.

No total, o avançado luso acabou 2004 com sete golos pela seleção, registo que só viria a igualar sete anos depois, em 2011, depois de dois em 2005, seis em 2006, cinco em 2007, um em 2008, um em 2009 e três em 2010.

Em 2012, marcou cinco e em 2013 chegou pela primeira vez aos 10. Ficou, depois, por cinco em 2014 e três em 2015, para, em 2016, colocar a 'fasquia' em 13, incluindo mais um numa meia-final de um Europeu, com o País de Gales (2-0).

Voltou a ultrapassar a dezena em 2017 (11), baixou para seis em 2018, ano em que abandonou, temporariamente, a seleção, depois do Mundial, para voltar em 2019 e bater o seu recorde, com 14 golos, incluindo um 'póquer' e dois 'hat-tricks'.

Hoje, ao primeiro jogo em 2020, marcou à Suécia, a sua segunda 'vítima' favorita, a par do Luxemburgo, com seis tentos, menos um do que os marcados à Lituânia. A Andorra, Arménia e Letónia faturou em cinco ocasiões.

Quanto à carreira, e desde que se tornou profissional em 2002/03, Ronaldo soma 745 golos, em 1.035 jogos: 451 tentos pelo Real Madrid, 118 pelo Manchester United, 100 pela seleção 'AA', 65 pela Juventus, cinco pelo Sporting, três pelos sub-21, dois pela seleção olímpica e um pelos sub-20.