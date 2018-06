Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos furiosos chamam "imigrante de m****' e "homem-bomba" a jogador sueco

Durmaz foi alvo de insultos por parte de alguns adeptos.

22:02

Autor da falta que ditou o livre que permitiu a Toni Kroos marcar o golo da vitória da Alemanha sobre Suécia no Mundial 2018, o futebolista sueco Jimmy Durmaz sentiu bem na pele um dos lados negros do futebol, ao ser alvo de violentos insultos logo após o encontro com os germânicos.



Mensagens de ódio e até de racismo visaram o jogador do Toulouse, levando mesmo a seleção sueca a reunir-se antes do treino deste domingo para uma declaração de repúdio perante o sucedido.



Para lá do selecionador nacional, também Durmaz assumiu a palavra, condenando de forma veemente o que foi escrito nas suas páginas das redes sociais.



"Sou um jogador de futebol de alto nível, ser criticado é algo com que temos que viver, mas ser chamado de 'imigrante de m****' ou 'homem-bomba' e receber ameaças de morte contra mim e os meus filhos é completamente inaceitável. Sou sueco, tenho orgulho de vestir a nossa camisola ou a nossa bandeira. Gostaria de agradecer às pessoas boas, maravilhosas, que espalham alegria. Isso abraça-nos. Ficaremos unidos, somos todos suecos. Que se lixe o racismo", atirou o jogador de 29 anos, nascido em Örebro, mas filho de pais turcos.