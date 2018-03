Ala de hospital reservada só para Neymar

Jogador deve chegar de helicóptero esta sexta-feira para ser operado no sábado, no Brasil.

18:25

Neymar sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito durante a partida entre o PSG e o Marselha. O prazo de recuperação, segundo Rodrigo Lasmar, é de dois meses e meio a três meses. Menos de um mês antes da estreia do Brasil no Campeonato do Mundo...

Neymar chegou esta quinta-feira ao Brasil e deve viajar já sexta-feira para Belo Horizonte, onde será submetido a uma cirurgia para corrigir a fratura no pé direito. O procedimentoserá levado a cabo pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, no Hospital Mater Dei, que até já tem uma ala especialmente reservada para receber o craque do PSG e a sua comitiva, composta por 10 pessoas.Dois representantes do clube francês vão seguir bem de perto o desenrolar dos acontecimentos: o coordenador desportivo, Maxwell Andrade, e o médico Gérard Salliant. Este último (que operou Ronaldo, o Fenómeno, ao joelho direito em 2000) não integra o corpo clínico do PSG, mas foi chamado pelo clube para acompanhar todo o processo.Segundo a imprensa brasileira, Neymar deve chegar ao hospital de helicóptero, onde terá à sua espera a equipa médica, a postos para realizar a operação. O jogador deve ter alta no dia seguinte, mas ainda foi esclarecido se a recuperação vai ter lugar em Paris ou no Brasil.