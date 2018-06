Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Tavares Pereira é candidato à presidência do Sporting

Empresário de Tábua é o segundo a apresentar-se na corrida à liderança dos leões.

20:02

Fernando Tavares Pereira é candidato à presidência do Sporting, sabe o CM. A premissa da candidatura é "Unidos Venceremos".



O empresário de Tábua, com interesses nas áreas da agricultura e metalomecânica, é o segundo a apresentar a sua candidatura à liderança do clube de Alvalade após Frederico Varandas, ex-diretor clínico do Sporting.



Na equipa de Tavares Pereira estão Rui Barreiro, ex-secretário de Estado da Agricultura, Fernando Fernandes, antigo campeão mundial de Kickboxing, e Carlos Teixeira, ex-presidente da Câmara de Loures.



A candidatura vai ser apresentada oficialmente no dia 4 de julho em Coimbra.