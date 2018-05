Diretor de futebol do Sporting detido por corrupção

Quatro pessoas foram detidas - entre elas André Geraldes - pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa no desporto.

08:52

Estão a decorrer buscas na SAD do Sporting, esta quarta-feira. Já foram detidas quatro pessoas pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa no desporto, segundo a Polícia Judiciária.



Os detidos são André Geraldes (diretor do futebol do Sporting), Gonçalo Rodrigues (funcionário do Sporting que suspendeu funções esta terça-feira), Paulo Silva (o denunciante deste esquema) e João Gonçalves (o intermediário).



As buscas estão a ser feitas pela Polícia Judiciária do Porto e a operação em causa chama-se Cashball. As buscas envolveram quarenta elementos da Polícia Judiciária.

O inquérito já estaria no DIAP do Porto desde fevereiro passado, altura em que Paulo Silva denunciou todo o esquema.

Trata-se de uma operação policial que está a ser executada no âmbito da investigação à corrupção desportiva no Sporting, depois da investigação do Correio da Manhã sobre a compra de árbitros no andebol.

Também na residência do arrependido, Paulo Silva, estão a decorrer buscas.



Escândalo do Sporting atinge futebol

O Correio da Manhã sabe que a investigação ao esquema de corrupção no Sporting também inclui jogos de futebol.

Um dos jogos sob suspeita é o Vitória de Guimarães-Sporting da época passada, que terminou com a vitória leonina por 5-0. A goleada dos leões pode ter sido facilitada.

Esta situação vai ser acompanhada em permanência no Correio da Manhã e na CMTV.