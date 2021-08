Alerta na defesa para jogo do ano para o Benfica

O Benfica está a poucas horas do jogo mais importante do ano, com o PSV Eindhoven, e as preocupações de Jorge Jesus para a 2ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões são várias. Acima de todas estão o cansaço acumulado no setor defensivo e ainda a qualidade evidenciada pelos extremos adversários no jogo da passada semana na Luz (2-1).





CM.







Leia também "Benfica merece estar na fase de grupos", diz Jorge Jesus na antevisão do jogo a contar para a Champions Depois da vitória em Barcelos (2-0), a recuperação física foi a palavra de ordem para a estrutura encarnada. Jesus alertou para o receio de lesões, nomeadamente no setor defensivo. Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato vão manter as posições, apesar de não terem descansado no último encontro. A importância de estar na fase de grupos da liga milionária leva Jesus a arriscar a utilização dos melhores. Contudo, pode haver mudanças, nomeadamente à direita, apurou o

A vantagem que o 2-1 da primeira mão confere é importante, mas Jesus não quer que a equipa tenha tantos sobressaltos defensivos como no encontro da Luz, por isso a preparação tem sido minuciosa.





Para o jogo de amanhã (20h00, TVI) com os holandeses, que terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic, o avançado Seferovic é o único indisponível por lesão. Vertonghen será dúvida até à viagem da comitiva marcada para hoje à tarde após a conferência de imprensa de Jesus.









Leia também Águia vence frente ao PSV para a Liga dos Campeões



O sérvio Nemanja Radonjic realizou esta segunda-feira testes médicos antes de assinar contrato com as águias. O acordo com o Marselha prevê o empréstimo por uma temporada, com as águias a ficarem com uma opção de compra no valor de sete milhões de euros.

Esta época estreou-se pela equipa marselhesa na primeira jornada da Liga francesa (alinhou 17 minutos no empate caseiro, 2-2, diante do Bordéus).



Luca Waldschmidt no Wolfsburgo rende 12 milhões de euros às águias









Leia também Águia vence o Tondela antes do Clássico O Benfica confirmou a saída do avançado alemão Luca Waldschmidt para o Wolfsburgo. Segundo o comunicado enviado à CMVM, as águias encaixam 12 milhões de euros por um jogador que em 2020/21 custou 15 milhões. Uma menos-valia de 3 milhões de euros no espaço de um ano. Na Luz fez 43 jogos e marcou 12 golos (dois nesta época).

”Estou muito feliz por voltar à Bundesliga. Era algo que queria muito”, disse o avançado após assinar com os alemães.