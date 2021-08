Lucas desata e carimba sexta vitória do Benfica na 3.ª jornada da I Liga

O Benfica venceu este sábado o Gil Vicente, por 2-0, no Estádio Cidade de Barcelos, e alcançou a sexta vitória consecutiva da temporada, naquele que é já o melhor arranque dos encarnados nos últimos trinta anos.









O nó foi desatado apenas ao minuto 84, quando Lucas Veríssimo travou, à entrada da pequena área, um remate frouxo de Pizzi, e, sentando o guarda-redes Kritciuk, atirou para o fundo da baliza.





Leia também Águia vence o Tondela antes do Clássico O resultado fez-se, logo a seguir, à lei da bomba. Grimaldo, lançado por Jesus ao minuto 71, recebeu a bola fora da área, a passe de Gonçalo Ramos, viu Kritciuk ligeiramente adiantado e atirou de pé esquerdo, num grande remate, para o fundo da baliza.

O Gil Vicente até entrou melhor no jogo, criando domínio territorial, com excelente posse e troca de bola. Mas, ao minuto dez, Taarabt atirou, de fora da área, ao poste e, a partir daí, a turma encarnada assumiu o controlo das operações.





No entanto, Ricardo Soares urdiu uma boa estratégia defensiva, com as linhas muito próximas e com os jogadores sempre atentos à possibilidade de contra-ataque, o que fez com que as oportunidades de golo para o Benfica, no primeiro tempo, se resumissem a um livre direto e a uma sublime desmarcação, por parte de Everton Cebolinha, que, através de um toque de calcanhar, isolou Yaremchuk, que atirou por cima.









Leia também Lance polémico embala águias frente ao Arouca Percebendo a dificuldade de romper a teia gilista, Jorge Jesus esqueceu o jogo de terça-feira e lançou, logo no início do segundo tempo, João Mário, Pizzi e André Almeida e, com 25 minutos de jogo pela frente, colocou em jogo Darwin e Grimaldo. Dos que estarão no onze inicial frente ao PSV, apenas Rafa descansou o jogo todo.

Com esta difícil vitória em Barcelos, o Benfica mantém a onda de triunfos e soma mais três pontos no campeonato.







POSITIVO E NEGATIVO

+ Defesa do Benfica

Para além de a equipa encarnada não ter sofrido qualquer golo no jogo de ontem, a vitória do Benfica deveu-se à grande capacidade dos defensores integrarem o ataque. O golo de Lucas Veríssimo foi disso um exemplo paradigmático.



Leia também Águia voa para a final da Taça de Portugal - Taarabt e Gil Dias

Foram as peças menos produtivas da turma de Jorge Jesus. O marroquino perdeu muitas bolas e construiu pouco e, pelo menos no primeiro tempo, foi pela direita que a equipa do Gil Vicente levou perigo à baliza defendida por Odysseas.



ARBITRAGEM

Desempenho positivo

Foi um jogo fácil para Nuno Almeida, mas o juiz do Algarve esteve sereno e tomou quase sempre as melhores decisões. Mesmo do ponto de vista disciplinar, pareceram ajustados os cinco cartões amarelos mostrados neste desafio. Para além de a equipa encarnada não ter sofrido qualquer golo no jogo de ontem, a vitória do Benfica deveu-se à grande capacidade dos defensores integrarem o ataque. O golo de Lucas Veríssimo foi disso um exemplo paradigmático.Foram as peças menos produtivas da turma de Jorge Jesus. O marroquino perdeu muitas bolas e construiu pouco e, pelo menos no primeiro tempo, foi pela direita que a equipa do Gil Vicente levou perigo à baliza defendida por Odysseas.Foi um jogo fácil para Nuno Almeida, mas o juiz do Algarve esteve sereno e tomou quase sempre as melhores decisões. Mesmo do ponto de vista disciplinar, pareceram ajustados os cinco cartões amarelos mostrados neste desafio.

"O Benfica teve o mérito de ir à procura da vitória e à procura da baliza adversaria", disse Jorge Jesus no final do jogo, reconhecendo que na "segunda parte, com as mudanças", o Gil Vicente passou "a ter mais dificuldades com a circulação de bola" do Benfica.O regresso de Darwin após três meses mereceu rasgados elogios do treinador. "Darwin teve uma recuperação fantástica. Teve 30 minutos e parece que não esteve três meses parado. Rapidamente vai estar ao nível altíssimo como esteve no início da época passada", salientou.A preocupação de Jesus passa pela condição física dos jogadores para o importante jogo de terça-feira, em Eindhoven, com o PSV, para a Champions."O que mais me preocupa é como vamos recuperar a equipa, mais estes três jogadores, Otamendi, Morato e Veríssimo. Já vamos em seis jogos e eles jogaram sempre, menos o Morato. Estou com medo. Quando chegas a esta altura, os jogadores estão no limite da lesão", disse.