Bastam 5 minutos em jogo para Bernardo Silva conseguir pagar o carro

Os jogadores de futebol têm dos melhores carros do mundo e alguns contam com verdadeiras colecções. É o caso de Cristiano Ronaldo, que ainda há bem pouco tempo preencheu a sua garagem com um Rolls Royce Cullinan.

Os salários auferidos permitem todos os devaneios e, se há exageros, também há casos onde os mais bem pagos são discretos. Isso é bem evidente num estudo realizado pela "Compare The Market" sobre a relação hora de trabalho/preço do automóvel.

É interessante ver quantos minutos de jogo são necessários para pagar o carro mais utilizado pelas grandes vedetas. O estudo leva em linha de conta preços no mercado inglês, naturalmente diferentes dos que vigoram em Portugal, mas isso não lhe retira interesse.

A primeira conclusão é que os atacantes gastam muito mais do que os seus colegas da defesa ou os guarda-redes. Mas o mais poupado é o português Bernardo Silva, jogador do Manchester City. Utiliza um Smart ForTwo, avaliado em 10.580 €, apesar de ganhar cerca de 139.000 euros por semana. Isto permite concluir que o seu carro foi pago com meros cinco minutos de trabalho em campo...

No lado oposto está Son Heung-Min (Tottenham), que é visto ao volante de um Ferrari LaFerrari avaliado em 1,3 milhões de euros. Ganha 162.000 € por semana, pelo que teve de jogar 540 minutos (seis jogos) para pagar o carro.

No estudo, que incluiu 64 jogadores da "Premier League", ficou evidente que a marca mais procurada é a Ferrari. O preço médio (em Inglaterra) dos veículos dos jogadores ronda os 179.000 €, o que, também em média, exige 82 minutos de jogo para pagar o sonho...

Mas vejamos o "top ten" dos jogadores que "trabalharam" menos para pagar o carro que utilizam:

Bernardo Silva (Smart Fortwo): 5 minutos



Álvaro Morata (Mercedes Classe A): 10 minutos (entretanto o espanhol já saiu para o Atlético de Madrid)



Nemanja Matic (Mini Cooper): 11 minutos



N’Golo Kante (Mini Cooper): 11 minutos

Ander Herrera (Mercedes Classe A): 14 minutos

David De Gea (Mercedes ML): 18 minutos

Danny Welbeck (Audi S3): 20 minutos

Marouane Fellaini (Audi A7): 20 minutos (ingressou recentemente nos chineses do Shandong Luneng)

Roberto Firmino (Range Rover Sport): 23 minutos

Mohamed Salah (AMG GLE): 23 minutos