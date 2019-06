Benfica procura mais um avançado para a vaga de Jonas

O Benfica prepara-se para voltar a investir na contratação de um avançado. Os encarnados devem garantir Raúl de Tomás, face à saída de João Félix para o Atl. Madrid, a troco dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas o espanhol não vai ser o único dianteiro a chegar à Luz. As águias podem ter de voltar ao mercado de transferências para contratar mais um reforço na mesma posição.sabe que dificilmente Jonas irá continuar a competir devido ao problema nas costas, que tem afastado o jogador dos relvados. No dia 1 de julho, o avançado brasileiro, de 35 anos, vai decidir, juntamente com a direção dos encarnados, se continua a competir. A lesão não dá garantias que o jogador seja capaz de fazer uma temporada consistente e o Benfica pretende atacar o bicampeonato com três avançados no plantel.Uma posição na qual Luís Filipe Vieira confirmou haver escassez na equipa. "O Benfica não tem produzido pontas de lança e é importante dar aos nossos treinadores aquilo de que eles precisam, se nos mostrarem que os que temos não têm essa competência", garantiu o presidente dos encarnados, em entrevista à Rádio Renascença, no passado dia 14 de junho.Quanto a nomes, o Benfica já garantiu a contratação de Jhonder Cádiz, a troco de três milhões de euros. No entanto, o avançado venezuelano, de 23 anos, deve ser emprestado, uma vez que não faz parte dos planos dos encarnados para a próxima época. Um nome que tem sido destacado é o de Andrea Pinamonti. O avançado italiano, de 20 anos, esteve emprestado pelo Inter ao Frosinone.João Pedro Galvão, médio ofensivo do Cagliari, foi dado em Itália como alvo do interesse do Benfica. O brasileiro, de 27 anos, já representou em Portugal o Vitória de Guimarães e o Estoril. Nas últimas cinco temporadas realizou cerca de 100 jogos, tendo marcado quase 40 golos.A cedência de Salvio ao Boca Juniors deverá render ao Benfica dois milhões de euros por uma temporada. O valor será depois abatido numa cláusula de opção a incluir no contrato entre as partes. Salvio aufere três milhões de euros por ano na Luz.Manchester City, PSG e Roma (de Paulo Fonseca), estão interessados em Florentino Luís, afirma o portal Goal. O médio tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e contrato válido até 2023.Wuilker Faríñez voltou a ser associado ao Benfica pela RCN Radio. O guarda-redes de 21 anos, que atua nos Millonarios, da Colômbia, tem-se distinguido pela Venezuela na Copa América e já despertou o interesse de clubes como o Barcelona.