Wolverhampton avança para Moussa Marega

Moussa Marega está muito perto de deixar o FC Porto. O avançado é o principal alvo do Wolverhampton, orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo, de acordo com o jornal britânico ‘Mirror’.O dianteiro de 28 anos pode sair neste mercado de verão, até porque já mostrou intenção de deixar o Dragão na temporada passada. A SAD portista conseguiu, após muito esforço, manter o ativo, mas Pinto da Costa prometeu ao goleador, que tem contrato com o clube até junho de 2021, não obstruir uma possível saída neste defeso.A Premier League é o principal destino do internacional maliano, com os ‘Wolves’ à cabeça para levar o jogador. O avançado Tammy Abraham estava na lista do clube inglês, mas falhada a abordagem ao detentor do passe, o Chelsea, os ‘Wolves’ viraram atenções para o atacante do FC Porto. Espírito Santo acredita que Marega é uma boa aposta para competir com Raúl Jiménez, adquirido ao Benfica por 41 milhões, em 2017.O avançado tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas os dragões estão disponíveis para vender abaixo desse valor. Marega custou aos cofres da SAD portista 3,8 milhões de euros, vindo do Marítimo. Antes de se impor no Dragão esteve cedido ao V. Guimarães.Zé Luís, pretendido pelo FC Porto, marcou ontem pelo Spartak Moscovo em jogo de preparação com o Sochi (7-1). Jogou apenas na segunda parte, marcando de penálti o quinto golo.