Benfica responde a Pinto da Costa chamando ao FC Porto "casa sem rei nem roque"

Presidente do FC Porto tinha dado Trump como exemplo ao falar de Vieira

12:32

O Benfica respondeu este sábado às críticas de Pinto da Costa, que sexta-feira deu Trump como exemplo ao falar de Luís Filipe Vieira."Pinto da Costa ou a tentativa desesperada de desviar as atenções da decadência de uma liderança. É o treinador a vir para a praça pública criticar fiasco das contratações, é o colapso do Porto Canal com fecho de delegações e despedimentos, é uma gestão sobre intervenção da UEFA porque se faliu o clube. O milagre da conversão em defensor da ética só acontece porque não há dinheiro para contratar aos rivais. Em casa sem rei nem roque só resta atacar quem mais se inveja", considerou o Benfica na conta de Twitter dirigida à comunicação social.Pinto da Costa criticou Luís Filipe Vieira pela sua anunciada tentativa de contratação de alguns dos jogadores que rescindiram contrato com o Sporting, na sequência do caso de Alcochete. Depois de o ter feito na revista ‘Dragões’, o presidente portista, de 80 anos, voltou a ter o seu homólogo em ponto de mira durante uma visita à Casa do FC Porto da Afurada, sexta-feira à tarde.