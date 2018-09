Benfica suspende venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto na Luz

Clube emitiu um comunicado esta terça-feira.

20:15

O Benfica suspendeu, esta terça-feira, a venda de bilhetes para o clássico com o FC Porto no Estádio da Luz. Em causa está a confirmação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol do castigo de um jogo à porta fechada.



As 'Águias' podem agora recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.



Leia o comunicado na íntegra

Em face da decisão hoje tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, através do Conselho de Disciplina, de considerar improcedente o recurso do castigo aplicado de um jogo à porta fechada no Estádio da Luz, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa todos os Sócios e adeptos que decidiu suspender a venda de bilhetes programada para se iniciar amanhã, quarta-feira, referente ao próximo jogo no Estádio da Luz, o Benfica-FC Porto do dia 7 de outubro a contar para a Liga NOS.

Qualquer eventual alteração, resultante das medidas procedimentais interpostas pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, será de imediato comunicada.