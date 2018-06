Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasil de Neymar é candidato ao título de campeão do Mundo

Bastou ‘jogar bonito’ para derrubar muro austríaco.

Por Sérgio A. Vitorino | 11:30

Os jogadores brasileiros não quiseram ‘meter o pé’ e arriscar uma lesão que retirasse algum do Mundial, e o jogo com a Áustria teve domingo, em Viena, pouca intensidade.



Ainda assim, a canarinha, de luto pela morte da histórica tenista Maria Bueno, fez o suficiente para vencer por 3-0. A ganhar assim, limpinho, quando joga a meio gás, este Brasil de Neymar é mesmo candidato ao título de campeão do Mundo.



Na 1ª parte, os austríacos fecharam espaços a Neymar e companhia. Estes só com remates fora da área conseguiram perigo. Até que, aos 36’, Gabriel Jesus aproveitou uma bola que lhe foi parar fortuitamente aos pés e inaugurou o marcador.



O 2º tempo teve muita indignação brasileira à mínima falta dos austríacos. E mais inspiração. No 2-0, Neymar fez o que quis dos defesas. E no 3-0, Coutinho tabelou com Neymar antes de rematar colocado para o fundo das redes.