Bruno de Carvalho perde duas providências cautelares na véspera da AG

Comissão de Gestão liderada por Artur Torres Pereira considerada legal.

Bruno de Carvalho perdeu esta sexta-feira as duas providências cautelares que tinha interposto no Juízo Local Cível de Lisboa, avança o Observador, tendo sido considerada legal a Comissão de Gestão liderada por Artur Torres Pereira.



O jornal acrescenta ainda que o Juízo Local Cível de Lisboa homologou também esta sexta-feira "duas desistências de Bruno de Carvalho relativamente a outras duas providências cautelares que tinha interposto no Juízo Central Cível, o qual declarou-se incompetente e ordenou a redistribuição à instância local".