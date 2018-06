Bruno quer que Marta Soares e comissões "desapareçam do Sporting"

Presidente do clube não vai à assembleia destituitiva deste sábado, mas promete sair se perder.

Bruno de Carvalho criticou esta sexta-feira os juízes que indeferiram as providências cautelares por si colocadas e criticou a justiça por ter permitido a realização da assembleia destituitiva de sábado.



"Há juízes que não vestem a causa da Justiça", disse Bruno de Carvalho na RTP, recordando outros casos que perdeu nos tribunais que envolvem factos acontecidos no Sporting.



Sobre a assembleia destituitiva deste sábado, o presidente diz que não vai participar porque está suspenso. "não vou porque não sou sócio", disse, lembrando que propôs uma comissão de fiscalização da votação, formada por três elementos indicados por ele e outros três indicados por Marta Soares, o que não foi aceite por este.



"Não vou à Assembleia. Como para aquelas pessoas não sou sócio, então não vou à Assembleia Geral. Ia no cenário em que propus e em que se parava com estes processos todos. Os sportinguistas não merecem o que se está a passar. Os estatutos são claros, quem não é sócio não pode ir à AG e eu não sou sócio, estou suspenso, não podem brincar com os estatutos, faziam-nos especial favor de nos deixarem ir lá para exercermos o contraditório", atirou o líder leonino.

"Como Marta Soares não acedeu ao meu apelo para fazermos uma Assembleia digna vou dizer isto: se a AG decorrer dentro da normalidade independentemente dessa empresa e eu for destituído eu nunca mais ponho os pés no Sporting. Se for votada a não destituição, se os sportinguistas a bem não fizerem com que Marta Soares e as comissões tirem as consequências politicas e desaparecerem do Sporting, isso e os processos, eu ganho a assembleia e volto a não por os pés no Sporting e proíbo a entrada deles até que os sportinguistas decidam o que fazer com ele", garantiu o líder leonino, que depois deixou claro que não vai "continuar fazer de palhaço".

Bruno de Carvalho que espera que, caso ganhe a assembleia deste sábado, os elementos da MAG e das comissões nomeadas pelo órgão presidido por Jaime Marta Soares "desapareçam do Sporting".



O presidente do clube diz que "está tudo preparado para me expulsarem de sócio dois dias depois, e isso não aceito", pelo que só volta quando tiver a garantia de que não haverá mais processos internos no clube contra si.

Bruno de Carvalho, que exige a saída de Jaime Marta Soares caso ganhe a assembleia. E voltou a prometer que sai do clube "no próprio dia" caso perca a votação.



Sobre a polémica do boletim de voto, Bruno diz que pediu apenas uma alteração simples e critica a polémica criada em volta da situação.