Campeões do mundo de futsal infetados com Covid-19

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, e o diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que coordena a modalidade, Pedro Dias, e um jogador estão infetados com Covid-19, apurou o Correio da Manhã. Estes elementos acusaram positivo no último teste que realizaram, já em solo português, após a fase final do Mundial que Portugal venceu.

No passado domingo, dia 3 de outubro, aquando da vitória (2-1) frente à Argentina que valeu o primeiro título mundial para Portugal, todos os elementos da comitiva nacional testaram negativo. Ou seja, quando no dia seguinte, segunda-feira, dia 4, foram recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, os jogadores, a equipa técnica e demais elementos da FPF tinham um teste PCR negativo feito há menos de 24 horas.

Já no fim desta semana, em nova testagem, Jorge Braz e Pedro Dias acusaram positivo. Todos os contactos que tiveram no seio da federação, entretanto, testaram negativo. Contactada pelo CM, fonte oficial da FPF não fez comentários.



O CM também sabe que um jogador está infetado. Testou positivo já após o regresso ao respetivo clube.