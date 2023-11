CNID denuncia agressões a jornalistas antes da Assembleia Geral do FC Porto

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, denunciou, esta terça-feira, tentativas de agressões a jornalistas antes da Assembleia Geral (AG) do FC Porto."Vários jornalistas, e nomeadamente a equipa de reportagem da, foram verbalmente agredidos, ao mesmo tempo que adeptos batiam no carro e intimavam os jornalistas a abandonar a via pública", refere um comunicado do CNID. AG dos dragões não foi concluída devido aos confrontos verificados entre sócios no Dragão Arena. A reunião, iniciada na segunda-feira, não estava programada para esse local, mas uma grande afluência levou a essa alteração de última hora.A associação denuncia as "tentativas de coação por alguns sócios do FC Porto" e pede intervenção dos dragões, bem como das autoridades.

"O CNID apela ao FC Porto para que, nas diligências que anunciou dentro do Dragão Arena, inclua também uma pequena investigação - não é preciso mais - para identificar e ajudar a responsabilizar gente que não interessa ao desporto."





o fim antecipado, o sócio dos azuis e brancos reagiu aos confrontos e falou num "dos dias mais negros da história do FC Porto".





Ainda antes do arranque da reunião, o antigo treinador do FC Porto André Villas-Boas denunciou não haver condições para realizar e pediu a sua suspensão. ApósVárias imagens divulgadas mostraram os confrontos entre os adeptos e as agressões a um adepto depois de este ter criticado dirigentes portistas. O ator Pedro Texeira, que também esteve na AG, relatou ter sentido "medo e vergonha" das cenas de pancadaria.A AG do FC Porto tem nova data marcada para o dia 20 de novembro.