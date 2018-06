Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão de Gestão adia Gala Honoris Sporting

Cerimónia estava marcada para esta sexta-feira.

19:26

A Comissão de Gestão do Sporting anunciou esta quarta-feira, após reunião realizada em Alvalade, ter decidido "adiar para data oportuna a realização da Gala Honoris Sporting", marcada para esta sexta-feira.



Para lá dessa deliberação, a Comissão gerida por Artur Torres Pereira tomou ainda mais três decisões, destacando um ponto que fala em "tomar as iniciativas indispensáveis para uma rápida recomposição do Conselho de Administração da Sporting SAD".



Leia o comunicado:



"A Comissão de Gestão do Sporting Clube de Portugal, reunida hoje, dia 26 de Junho, nas instalações do Clube no Estádio de Alvalade, deliberou:



1. Aprovar a sua estrutura de funcionamento;



2. Tomar as iniciativas indispensáveis para uma rápida recomposição do Conselho de Administração da Sporting SAD;



3. Adiar para data oportuna a realização da Gala Honoris Sporting;



4. Convocar para a manhã de amanhã, dia 27, uma reunião de todos os funcionários e colaboradores.



Lisboa, 26 de Junho de 2018



A Comissão de Gestão"