Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Estivemos nove horas a ser insultados e isso marca", afirma Eduarda Proença de Carvalho

Vice-presidente missionária da Mesa da Assembleia Geral responde a questões sobre a atual conjuntura do SCP na CMTV.

14:47

Eduarda Proença de Carvalho, vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, comentou a atual situação do Sporting Clube de Portugal no decorrer de uma entrevista, na CMTV, esta terça-feira.



Quando questionada sobre as suas funções, que cessam em setembro deste ano, Eduarda respondeu "Claro que vou ter de aguentar. Sempre aguentei pelo Sporting e acho que o período conturbado já passou, agora é gerir os danos e pensar que tudo foi feito pelo melhor (...) O sporting tem pessoas competentes para que possam agarrar o projeto que aí vem".



"Obviamente que no futuro próximo eu não farei parte de nada porque foi uma tarefa muito difícil nestes últimos meses", afirma Eduarda quando questionada sobre o seu futuro no clube.



"A Assembleia geral de dia 23 foi para mim uma coisa impensável. Nunca imaginei que o Sporting vivesse um momento como aquele. Estivemos nove horas a ser insultados permanentemente e isso marca." avança a vice-presidente da MAG com alguma mágoa.



Questionada sobre Bruno de Carvalho, Eduarda afirma não ter contacto com o ex-dirigente do Sporting desde o dérbi entre Sporting e Benfica, no dia cinco de maio, mas avança que "Bruno de Carvalho nunca me desrespeitou. Nunca me senti desrespeitada no Sporting".