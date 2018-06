Joana Ornelas tem ocupado até agora um lugar de confiança na instituição leonina.

Joana Ornelas poderá vir a ser despromovida do cargo que mantém no Sporting Clube de Portugal.



A mulher de Bruno de Carvalho, antigo presidente leonino, ocupa um lugar de confiança na instituição e por essa razão deve ser afastada do cargo assim que regressar ao trabalho.



A funcionária está nesta altura em casa de licença após ter sido mãe de Leonor, há cerca de dois meses.



A confirmar-se esta notícia, Joana Ornelas deve assim deixar o cargo de Diretora de Business, Management e Public Affairs do Sporting para integrar o Departamento de Marketing do clube de Alvalade.