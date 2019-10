Dragões empatam no Funchal em jogo a contar para a I Liga

---



90 + 06' - Fim da partida. Dragões empatam no Funchal em jogo a contar para a Liga NOS



90' - Equipa de arbitragem concede 6 minutos de tempo de compensação.



85' - Golo!

80' -







por falta sobre Otávio.









Corona levanta o canto na direita, Marcano cabeceia.









65' -

56' -



45' - Recomeça o encontro entre o Marítimo e o FC Porto sem alterações nas duas equipas.



45' + 02' - Final da primeira parte no Estádio dos Barreiros.



Um golo de Pepe, aos 84 minutos, permitiu esta quarta-feira ao FC Porto empatar 1-1 em casa do Marítimo, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, disputado no Funchal.Os insulares adiantaram-se cedo no marcador, aos 11 minutos, por intermédio de Bambock, mas os 'dragões' igualaram já na reta final da partida, através de Pepe, aos 84.Com este empate, os 'azuis e brancos' isolaram-se provisoriamente na liderança com 22 pontos, mais um do que o Benfica, que recebe no estádio da Luz o Portimonense, enquanto o Marítimo sobe ao 11.º posto com 10.Cartão amarelo para Marchesín, dos Dragões.André Teles, do Marítimo, apanhado fora de jogo.Oportunidade falhada por Danilo Pereira, dos azuis e brancos, de cabeça no coração da área. Assistência de Alex Telles com um cruzamento para a área resultante do canto.Jogo continua com nova substituição: Entra Andre Teles e siao Edgar Costa, do Marítimo.Pepe iguala marcador no Estádio dos Barreiros.Pontapé de canto para o FC Porto. Concedido por Daizen Maeda.Amarelo para Telles, dos Dragões. Jogador comete falta sobre Nanu.Livre para o Marítimo. Rodrigo Pinho atirou forte, mas a bola saiu por cima do alvo.FC Porto acompanha: Luis Diaz rendido por Alex Telles.A menos de 15 minutos do fim do encontro, nova substituição no Marítimo: Sai Correa e entra Rodrigo Pinho.Edgar Costa, da equipa da casa, segue o exemplo e também conquista amareloÁrbitro mostra amarelo... a dobrar: Otávio, do FC Porto, vê cartão por se envolver com Pelágio, do Marítimo.Canto para os Dragões.Falta de Daizen Maeda, do Marítimo.Canto cedido por Grolli, depois de ter cortado cruzamento de Corona.Luis Díaz, do FC Porto, apanhado fora de jogo.Novo amarelo para a equipa da casa. Recebe-o Marcelinho.Dragões voltam a sofrer alterações em campo: Entra Nakajima e sai Mbemba.Marítimo segue o exemplo: Nequecaur rendido por Marcelinho.Primeira substituição na partida feita pelo FC Porto. Sai Uribe e entra Ze Luis.Pepe tenta a sorte dos azuis e brancos. Remata, mas sai ao lado.Corona, do FC Porto, apanhado em posição irregular, após passe de Uribe.Pontapé de canto para os azuis e brancos: bate René.Corona, de livre direto, a atirar por cima da baliza de Amir.Fábio China, do Marítimo, bate um livre, mas a bola desvia na barreira.Falta do dragão Wilson Manafá.Novo pontapé livre para a equipa madeirense.Edgar Costa, do Marítimo, está caído no relvado, queixando-se de falta de Uribe.Falta de Chancel Mbemba, do FC Porto.Equipa de arbitragem concede 2 minutos de tempo de compensação.Livre para o FC Porto.Novo cartão amarelo na partida: mostrado a Amir, do Marítimo.Assinalada falta ofensiva do FC Porto.Novo cartão amarelo para o FC Porto: atribuído a Mbemba.Soares, dos Dragões, tentou servir Manafá, já em cima da linha de fundo, mas o camisola 18 não foi assertivo na finalização.portunidade interceptada, Tiquinho Soare, do FC Porto, remata com o pé esquerdo de fora da área.Primeiro cartão amarelo do jogo mostrado a Corona, dos azuis e brancos.Canto para o Marítimo. Bate Correa.Dragões com uma grande oportunidade de remate... falhada.Pontapé de canto para o FC Porto.Bambock inaugura marcador no Funchal e dá vantagem ao Marítimo.Primeiro pontapé de canto para a equipa da casa, Marítimo. Concedido por Wilson Manafá.Novo pontapé de canto para os azuis. Bate Corona.Luis Díaz, do FC Porto, apanhado em posição irregular.Pepe e Amir recebem assistência médica no relvado, devido a choque de cabeça.Primeiro canto do jogo para os Dragões. Concedido por Fábio China.