Cristiano Ronaldo chega à Cidade do Futebol de 'boleia'

Capitão da Seleção Nacional não estava na sua viatura pessoal.

Os relógios marcavam as 16h15 quando Cristiano Ronaldo entrou na Cidade do Futebol.



O capitão da equipa das quinas chegou de forma despercebida, uma vez que viajou de 'boleia' numa carrinha com vidros escurecidos conduzida pela sua equipa de segurança.



Fernando Santos passa assim a ter o grupo completo na concentração para o Mundial.



A Seleção Nacional faz um derradeiro teste frente à Argélia, na quinta-feira, antes de seguir para Moscovo no sábado. Já a estreia na competição está agendada para dia 15 de junho, diante da Espanha, antes do duelo com Marrocos (dia 20) e Irão (dia 25).