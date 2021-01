Cristiano Ronaldo iguala Pelé e torna-se o segundo maior goleador da história do futebol

e chegou aos 757 na carreira contabilizando clubes e seleções (apenas equipas principais, pois se acrescentarmos seleções sub-21 e olímpica, ou seja, toda a carreira sénior, os números crescem para 763).Desta forma, o craque português igualou Pelé e está mais perto de Josef Bican! Além de perseguir Ali Daei tendo em vista o estatuto de melhor marcador de sempre por seleções, o capitão de Portugal poderá também tornar-se, no futuro, no futebolista com mais golos em toda a história - contando aqui, novamente, equipas principais de clubes e seleções. Veja como está a lista.