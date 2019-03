Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo: “Preparem-se para a reviravolta”

Português acredita na passagem da Juventus aos quartos de final da Champions.

Por Sara Guterres | 08:45

A Juventus tem esta terça-feira pela frente uma tarefa quase titânica na segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, após a derrota (2-0) frente ao Atl. Madrid.



Cristiano Ronaldo, ainda assim, mostrou-se confiante. "Preparem-se para a reviravolta. Estamos preparados e vamos fazer tudo para vencer. Os adeptos que pensem positivo, vamos acreditar que é possível", disse.



Certo é que a ‘vecchia signora’ precisa de uma noite épica... e com golos. Para isso Allegri contará com CR7, que esta época já marcou 21 golos em 35 jogos e venceu a Supertaça italiana.



A seu favor, o português tem ainda no currículo o facto de ter sido o melhor marcador das últimas seis edições da Champions, sendo que na atual só conta um golo - na derrota (2-1) com o Man. United.



O Atl. Madrid está em vantagem e quer estar na final da prova (1 de junho), no seu estádio, o Wanda Metropolitano.



Colchoneros em viagem atribulada

A formação do Atl. Madrid aterrou esta segunda-feira em Turim, mas não ganhou para o susto depois de um voo atribulado.



O avião onde seguiam os colchoneros sofreu forte turbulência no voo, durante sensivelmente 30 minutos, devido à intensidade do vento que se fazia sentir.



No final, os jogadores e comitiva técnica fizeram questão de aplaudir o piloto, segundo noticiou o diário espanhol ‘Marca’.