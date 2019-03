Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zidane diz que regresso de Cristiano a Madrid "não é tema"

Técnico vincou o orgulho que sente ao ser de novo treinador do Real Madrid.

19:30

Zidane está de regresso ao Real Madrid e afirma que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid "não é tema".



O técnico francês vincou o orgulho que sente ao ser de novo treinador do Real Madrid. "É uma dia especial para todos. Estou muito feliz por voltar a casa. Quero começar a trabalhar e pôr este clube no lugar que merece", disse na apresentação.



Florentino Pérez agradeceu ao treinador francês, reconheceu os erros e falou de um novo ciclo: "Atravessamos um momento complicado. Estes jogadores deram-nos títulos inesquecíveis, são um orgullho e não nos devemos esquecer do que lutaram para o conseguir. Todos terão o nosso reconhecimento para sempre. Não alcançámos a nível coletivo o que esperávamos. Queremos começar a trabalhar uma nova etapa com os nossos símbolos à frente."