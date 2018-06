Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Queirós é alvo de cobiça

Liverpool e Arsenal estão interessados no jovem defesa-central.

Por Filipe António Ferreira | 07:52

Diogo Queirós pode seguir o caminho de Diogo Dalot (assinou pelo Manchester United) e rumar a Inglaterra nas próximas semanas.



O defesa-central de 19 anos está há muito a ser seguido pelo Liverpool e pelo Arsenal, que podem avançar nos próximos dias com uma proposta tentadora pelo jogador que esteve em destaque na época passada no FC Porto B. Também as boas exibições quer na Youth League como na Premier League International Cup fizeram aumentar e muito os interessados pelo internacional português pelas camadas jovens.



O facto de o jogador ter uma clausula de rescisão relativamente baixa – 25 milhões de euros –aumenta a cobiça de vários clubes. Para além dos emblemas ingleses, também a Roma já terá mostrado interesse no atleta. Sérgio Conceição quer ver o jogador em ação na pré-temporada, mas tal pode não acontecer se chegar uma proposta tentadora sempre acima dos 15 milhões de euros.



No que à defesa diz respeito, o FC Porto deve apresentar nos próximos dias o congolês Mbemba, que pertence aos ingleses do Newcastle.



Ainda sobre o mercado de transferências , os dragões estão interessados na contratação de Daniele Verde (21 anos), extremo italiano que pertence aos quadros da Roma.



Entretanto, a UEFA confirmou em comunicado que o FC Porto cumpriu com as regras de fair play financeiro na época 2017/2018. O órgão responsável pelo futebol europeu comunicou ainda que os dragões irão manter-se no regime de monitorização até à época de 2020/21.