Erro estraga festa do Leão em Alvalade

Guarda-redes Viviano falhou no golo do Marselha. Peseiro com muito trabalho pela frente com o Sporting.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Sporting apresentou-se este sábado perante o seu público com um empate diante do Marselha e com muitas interrogações. José Peseiro tem muito trabalho pela frente, a começar pela baliza em que Viviano cometeu um erro de principiante que deu o golo francês.



No mais difícil teste desta pré- -temporada, o Sporting de José Peseiro deu várias indicações: Viviano não é Patrício, Petrovic e Wendel não são William e Battaglia e Montero está a anos luz de Bas Dost. A estes pontos menos positivos acrescem as desatenções defensivas.



Destaque para a vontade de Nani em querer voltar ao melhor nível, a irreverência de Matheus e os primeiros sinais do melhor jogador de 2017/18, Bruno Fernandes. André Pinto deu alguma justiça ao marcador num lance de bola parada



Com Bas Dost, Coates, Battaglia, Acuña e Bruno Fernandes a equipa tem tudo para jogar num outro patamar, mas certo é que faltam opções. Mais um guarda-redes, um médio-defensivo de qualidade e outro avançado são prioritários para a SAD liderada por Sousa Cintra.



Bruno Fernandes compreende adeptos

"Compreendo os adeptos que não estão de acordo com o meu regresso, sei que tenho de os reconquistar, não com palavras, mas dentro do campo. Voltei porque gosto do Sporting, quero cá estar e conquistar títulos", disse Bruno Fernandes.



Battaglia regressa por cinco épocas

Rodrigo Battaglia é o terceiro jogador que rescindiu contrato com o Sporting a regressar ao clube de Alvalade. Depois de Bruno Fernandes e Bas Dost terem sido apresentados, ontem foi a vez do médio argentino ser confirmado como reforço para as próximas cinco temporadas. O jogador de 27 anos fica blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros. O regresso de Battaglia foi comunicado pela SAD dos leões à Comissão do Mercado de Valores e Mobiliários, horas antes do jogo de apresentação diante do Marselha.



Embora o salário do jogador não tenha sido revelado, o CM sabe que o atual ordenado do argentino foi revisto, mas ainda é bastante inferior ao dos mais bem pagos do plantel. "Espero ser muito mais feliz agora neste regresso", disse Battaglia à Sporting TV. Peseiro vê assim satisfeita uma das suas prioridades: a contratação de um médio defensivo. Até ao momento, o plantel do Sporting tinha apenas Petrovic para a posição.



