Estádios do Euro 2004 deixam dívida de 120 milhões

Câmaras vão pagar empréstimos até 2030. Benfica e FC Porto têm recintos pagos.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Os dez estádios construídos para o Campeonato da Europa de 2004, em Portugal, traduziram-se numa fatura pesada para as câmaras municipais e para os clubes, faltando ainda pagar 120 milhões de euros, 22 deles a cargo do Boavista, apurou o CM junto das edilidades.





Passados 14 anos, o Estádio de Leiria é o que tem a maior dívida com 31,7 milhões. Contudo, Braga deve 31 milhões de euros, mas tem vários processos judiciais que podem fazer ascender os custos finais a 185 milhões. Aliás, Braga tem o estádio mais caro do Euro. Era para custar 33 milhões, mas a fatura já vai em 165 milhões. Aveiro, Porto e Guimarães têm dívidas na ordem os 7 milhões de euros. O de Faro/Loulé deve 6 milhões, verbas essas que serão pagas até 2030.



Os estádios dos três grandes e do Boavista não são municipais, mas tiveram apoios indiretos. O FC Porto recebeu 62,8 milhões da edilidade pelas expropriações e acesos. Já a de Lisboa deu 49,5 milhões ao Benfica e 10,1 ao Sporting. O Boavista pagou 41 milhões pelo Bessa XXI, mas tem dívidas à Somague na ordem dos 22 milhões de euros.



PORMENORES

Estádio da Luz

O estádio do Benfica custou 118 milhões de euros e ficou pago em abril deste ano.



Estádio do Dragão

O FC Porto foi o primeiro a pagar o seu estádio, que custou 125 milhões de euros



Estádio José Alvalade

O estádio do Sporting custou 92 milhões. Valor de uma eventual dívida não é conhecido.