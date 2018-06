Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

EUA, Canadá e México organizam Mundial de Futebol de 2026

Candidatura conjunta leva a melhor sobre a de Marrocos.

Por João Pedro Óca | 01:30

Os Estados Unidos da América, o Canadá e o México vão organizar, em conjunto, o Mundial de Futebol de 2026. A candidatura obteve 134 votos destronando a concorrência de Marrocos, que recebeu 65 votos.



A decisão foi anunciada esta quarta-feira, em Moscovo, no 68º congresso da FIFA, depois de uma votação aberta na qual participaram quase todas as federações nacionais (Portugal votou na candidatura vencedora). Desde 1990 que eram apenas 24 membros do Comité Executivo da FIFA que decidiam o organizador ou os organizadores da competição.



Este será o quarto campeonato do Mundo organizado por países da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas), depois de o México ter acolhido os torneios de 1970 e 1986 e os Estados Unidos o de 1994.



Em 2026, a prova de seleções mais conceituada do Mundo recebe, pela primeira vez, 48 países , que se distribuem por 16 grupos de três. Dos 80 jogos da prova, 60 realizam-se nos Estados Unidos, dez México e os outros dez no Canadá.



"Muito obrigado pelo incrível privilégio", disse Carlos Cordeiro, presidente da federação de futebol norte-americana, que espera lucros a rondar os dez mil milhões de euros.



Donald Trump, presidente dos EUA, mostrou-se radiante. "Trabalhámos muito para isto", escreveu na social Twitter.