Egito decide à última hora a presença de Salah no primeiro jogo do Mundial

Africanos estão a três dias do jogo contra o Uruguai em Ecaterimburgo. Avançado do Liverpool é incógnita.

Por Lusa | 22:46

A participação do avançado do Mohamed Salah no jogo inaugural da seleção egípcia no Campeonato do Mundo de futebol, na Rússia, será decidida "no último momento", anunciou esta terça-feira o responsável médico da equipa nacional do Egito.



"Vamos esperar até ao último momento para decidir se ele alinha ou não", declarou Mohamed Abou al-Ela, o médico da seleção egípcia, a três dias da partida frente ao Uruguai em Ecaterimburgo.



A 'estrela' do Liverpool tem estado ausente dos treinos da seleção do Egito, depois de se ter lesionado com gravidade no ombro na final da Liga dos Campeões, em Kiev, numa disputa de bola com o central do Real Madrid Sérgio Ramos.



O Egito vai participar numa fase final de um Mundial 28 anos depois da última presença, integrando o Grupo A, no qual enfrenta também a seleção anfitriã, a Rússia, no dia 19 de junho, e a Arábia Saudita, último adversário dos 'faraós' no dia 25.



Os norte-africanos podem surgir no caminho de Portugal nos oitavos de final caso as equipas se classifiquem num dos dois primeiros lugares.



O Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.