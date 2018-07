Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Augusto Inácio deixa o Sporting

Tensão com a equipa e facto de ter sido escolhido por Bruno de Carvalho são possíveis razões da sua saída.

Por Tânia Laranjo e Mário Figueiredo | 22:19

Augusto Inácio, diretor-geral para o futebol do Sporting, está de saída do clube de Alvalade. O CM sabe que o facto de ter sido uma escolha de Bruno de Carvalho e a tensão com a equipa são os motivos para que atual direção da SAD leonina procure nesta altura um novo diretor para o futebol.



A SAD liderada por Sousa Cintra procura alguém que tenha uma forte ligação com os adeptos do Sporting. Também na Academia de Alcochete vão ser feitas alterações. Virgílio Lopes, atual diretor da academia, vai ser substituído, numa altura em que está em final de contrato com o Sporting.