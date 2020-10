‘Exterminador’ David vai renovar com o Sp. Braga até 2025

David Carmo vai ser o próximo jogador do Sp. Braga a renovar, apurou o CM.









O central, que esteve na apresentação do terceiro equipamento dos minhotos numa produção à ‘Exterminador Implacável’, tem contrato até 2023. Mas a SAD liderada por António Salvador quer prolongar o vínculo (até 2025) e colocar uma cláusula de rescisão alta, situada nos 40 milhões de euros sabe o Correio da Manhã.

David Carmo, de 21 anos, é produto da formação bracarense (com passagens pelo Benfica, Sanjoanense, Anadia, Estarreja e Beira-Mar) e um dos jogadores com mais valor de mercado no atual plantel.



O central foi sondado no verão passado por vários clubes (entre eles o PSG e a Roma), mas as propostas não foram suficientes para convencer Salvador.





A estrutura minhota acredita que David Carmo tem qualidades que lhe vão permitir ser, num futuro próximo, chamada constante de Fernando Santos à seleção nacional.





O acordo, que também prevê uma melhoria salarial, está praticamente acertado e deve ser anunciado nos próximos dias. Esta nova renovação surge depois de o avançado Paulinho ter prolongado o seu vínculo também a 2025. O jogador de 27 manteve a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.





Entretanto, o terceiro equipamento dos arsenalistas é uma homenagem aos 100 anos de história do clube. O branco é a cor predominante com vários detalhes em dourado.