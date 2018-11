Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Falta muito para arrumar a casa", garante Varandas

Presidente leonino apresenta treinador “ambicioso e apaixonado” que aposta nos “jovens e no bom futebol”.

Por Raul Teixeira e Mário Figueiredo | 01:30

Frederico Varandas reconhece que ainda "falta muito para arrumar a casa", no dia em que apresentou o novo treinador Marcel Keizer e num ambiente marcado pela detenção do antigo presidente Bruno de Carvalho e do cabecilha da Juve Leo, Mustafá, no âmbito da invasão e agressões na Academia de Alcochete.



O presidente dos leões não falou sobre as detenções, mas uma fonte oficial do clube disse que o "Sporting deposita total confiança no sistema judicial" e vai aguardar pelo desfecho.



Frederico Varandas tem consciência que só em janeiro terá concluído os processos que têm em vista reestruturação, nomeadamente "da academia, do departamento médico e do scouting".

No entanto, congratulou-se com a contratação do novo treinador que vai substituir José Peseiro, o holandês Marcel Keizer: "É ambicioso e apaixonado. Aposta nos jovens e num futebol atrativo e dominador."



"Não escolhemos o treinador em função da nacionalidade, do nome ou de poder ser uma opção apenas até ao final de época. A competência de um treinador deve ser avaliada segundo a capacidade técnica e tática, a capacidade de gestão do grupo e a capacidade de comunicação. Acredito que Keizer tem o perfil para agarrar este projeto", acrescentou o líder leonino que entrega a equipa no segundo lugar do campeonato, atrás do FC Porto, e ainda está na luta pela Liga Europa e pelas taças de Portugal e da Liga.



Já sobre a polémica em torno de ter escolhido um treinador holandês desconhecido com uma fugaz passagem pelo Ajax e que representava atualmente o Al Jazira (Emirados Árabes Unidos), explicou: "Decidimos em função do melhor para o Sporting. Não decidimos para ser popular, por nos trazer conforto ou nos poder proteger."



Keizer: "tentar fazer equipa forte"

"Estar aqui é um grande desafio para mim. Quando se está num clube de topo, pretende- -se conquistar títulos. Vamos tentar fazer desta equipa do Sporting uma equipa forte e logo veremos os resultados", disse esta segunda-feira Marcel Keizer na conferência de imprensa de apresentação como novo treinador leonino, substituindo o interino Tiago Fernandes.



O técnico holandês, de 49 anos, que assinou contrato com os leões por duas épocas e meia (até 30 de junho de 2021), prometeu incutir uma "filosofia de ataque e pressão alta a defender" ao futebol dos leões e admitiu que a equipa "tem margem para progredir".



Questionado sobre o desempenho da formação verde-e- -branca no último triunfo para o campeonato nacional, diante do Desp. Chaves (2-1), o agora treinador mostrou-se satisfeito com o que viu em Alvalade: "As primeiras impressões são boas, gostei muito deste projeto e fui muito bem recebido. Vi o jogo com o Desp. Chaves e percebi que havia muito espírito, muita energia. Já tinha gostado de ver o desempenho do grupo no empate com o Arsenal (0-0), para a Liga Europa."



Keizer assume as funções numa altura em que os leões lutam por todas as competições (Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa) e ocupa o 2º lugar do campeonato, a dois pontos do líder FC Porto e com mais dois do que o Benfica (4º).



Despedimento de Peseiro custa 800 mil

O despedimento de José Peseiro custou 800 mil euros. O ex-técnico dos leões foi despedido por Frederico Varandas a 1 de novembro, após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril (II Liga), em jogo a contar para a segunda jornada da Taça da Liga. Peseiro está atualmente sem clube.



Tiago com futuro indefinido

Tiago Fernandes tem neste momento o futuro indefinido. O técnico interino realizou no passado domingo o último jogo (Sporting - Desp. Chaves, 2-1) à frente da equipa, mas ainda não é certo se irá continuar no clube ou mesmo integrar a equipa técnica de Keizer.



O presidente dos leões aproveitou para agradecer em conferência de imprensa o trabalho de Tiago Fernandes nas últimas semanas e garantiu que "a composição da equipa técnica será conhecida no decorrer dos próximos dias".



Médico ajuda contratação

João Pedro Araújo, médico português no Al Jazira (Emirados Árabes Unidos) e futuro diretor clínico do Sporting a partir de janeiro, foi o elo de ligação entre a estrutura diretiva dos leões e Marcel Keizer, para o sucesso da transferência.



PORMENORES

Dois holandeses no plantel

Bas Dost e Luc Castaignos são os únicos compatriotas de Marcel Keizer no atual plantel leonino. O técnico de 49 anos cumpre a sua segunda experiência fora do seu país, mas em Alvalade vai trabalhar com dois internacionais holandeses.



Estreia com Vildemoinhos

Marcel Keizer vai fazer a sua estreia oficial como treinador do Sporting com o Lusitano de Vildemoinhos (Viseu) em jogo da Taça de Portugal, que disputa no dia 24 de novembro.



Teste de fogo com Qarabag

A estreia a sério de Keizer será com o Qarabag em jogo da Liga Europa no Azerbaijão. Aos leões basta um ponto para garantir o apuramento para os 16 avos de final da prova.



Campeonato ao rubro

Keizer recebeu a equipa de Tiago Fernandes (treinador interino que substituiu José Peseiro) no segundo lugar da Liga. O treinador holandês vai fazer a estreia no campeonato frente ao Rio Ave no dia 3 de dezembro. Keizer vai fazer os próximos três jogos fora.