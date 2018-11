Foto de Eric Dier com amigos do Sporting revela algo mais do que era suposto

Jogador inglês partilhou imagem com Varandas, Adrien, Nani e Mané, mas um pormenor tornou-o alvo de piadas.

"Pareces MUITO feliz por os ver...", atirou o central.

Ver esta publicação no Instagram Família verde e branco Uma publicação partilhada por Eric Dier (@ericdier15) a 7 de Nov, 2018 às 10:23 PST

O Sporting foi a Londres jogar com o Arsenal e Eric Dier, que joga nos rivais do Tottenham, encontrou-se com velhos amigos. O médio que se formou em Alcochete - onde ingressou na adolescência - partilhou uma foto no Instagram que o mostra com Carlos Mané, Frederico Varandas, Adrien Silva e Nani."Família verde e branco", escreve Dier, que não esquece os bons momentos que viveu em Alvalade, onde jogou desde as camadas jovens até chegar à equipa principal.Mas há algo de surpreendente na imagem. As calças de Eric Dier parecem mostrar algo que não era suposto ser revelado. Os comentários jocosos não tardaram a aparecer. Um dos utiizadores pergunta se se trata de "uma arma de destuição massiva". Outra subliha que Dier estava "para lá de excitado" por encontrar os amigos.Até Vertongen, colega de equipa de Dier se juntou ao coro de piadas:Ilusão de ótica ou condição física avantajada, certo é que Dier já não se livra das piadas.