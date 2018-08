Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Familiares de Schumacher revelam: "O Michael por vezes chora"

Antigo piloto sofreu grave acidente nos alpes franceses há quase cinco anos.

18:56

Familiares de Michael Schumacher, citados pela imprensa francesa, contam que o antigo piloto "por vezes chora" quando é colocado diante uma bonita paisagem.



O alemão, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, sofreu um grave acidente quando esquiava nos Alpes franceses, em dezembro de 2013, e esteve em coma durante seis meses.



Desde então tem vivido em reclusão na sua propriedade na Suíça, rodeado por fortes medidas de segurança e muitos médicos, sem que ninguém da família tenha explicado qual é o verdadeiro estado de Michael, hoje com 49 anos. Sabe-se que a mulher, Corinna, transformou parte da casa num hospital, onde deambulam médicos, enfermeiros e muitos fisioterapeutas.



Agora surgem estes familiares, que fazem estas revelações. "Quando o colocam na cadeira de rodas, diante de uma bela paisagem, com montanhas ou um lago, o Michael por vezes chora", relatam, acrescentando que visitam o antigo piloto com alguma frequência e que todos ficam felizes por verem que consegue mostrar emoções.