Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto quer segurar Dalot contra tubarões

SAD com urgência em renovar e subir a cláusula de rescisão de apenas 20 milhões de euros.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 27.02.18

Segurança defensiva, pujança física e duas assistências para golo. Diogo Dalot fez uma estreia a titular no campeonato condizente com tudo o que vem prometendo desde as camadas jovens do FC Porto. O lateral de apenas 18 anos termina contrato em 2019 e a SAD tem de estender o vínculo e aumentar a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para afastá-lo de qualquer tubarão europeu.



O dossiê já está a ser tratado há algum tempo, até porque Dalot não é propriamente uma surpresa. Campeão europeu de sub-17, já está na lista de jovens a acompanhar dos maiores emblemas, a exemplo de Bayern de Munique, Juventus ou Real Madrid.



"É natural que mostrem interesse, mas o FC Porto é o seu clube desde que nasceu e ele está muito tranquilo", referiu o pai, António Jacinto Teixeira, à RR, sublinhando que o atleta está "de alma e coração" nos dragões. "Tem mais um ano e meio de contrato e está muito tranquilo. Tudo a seu tempo, um passo de cada vez", frisou.



"Acabaste de jogar 90 minutos na equipa da nossa vida", sublinhou, com "orgulho", a irmã, Mariana Dalot, no Instagram.



O atleta - representado por Carlos Gonçalves - tem o objetivo de se afirmar como titular no FC Porto a curto prazo e o cenário vai nesse sentido: Maxi Pereira está em final de contrato, Layún perdeu gás, até que foi emprestado, e Ricardo Pereira e Alex Telles são ativos com muito mercado.



Soares lesionado e em dúvida para o clássico

Soares tem uma lesão muscular na coxa esquerda e engrossou o boletim clínico, juntando-se a Telles, Corona, Danilo, Ricardo e Aboubakar.



O FC Porto não divulgou pormenores, apenas que o exame "confirmou a lesão" de Tiquinho, em dúvida para o clássico de sexta (20h30) com o Sporting. A equipa voltou ontem ao Porto de avião.