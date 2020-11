O plantel do FC Porto está avisado de que é obrigatório vencer esta terça-feira, às 20h00, o Marselha. O treinador Sérgio Conceição e a SAD têm passado a ideia de que não há margem de erro na receção aos franceses para a 3ª jornada da Liga dos Campeões.









Desde o início desta época que os jogadores têm a total noção de que, além da vertente desportiva, um bom desempenho na Champions é essencial a nível financeiro. Ainda recentemente, Fernando Gomes, administrador financeiro da SAD, admitiu na apresentação das contas relativas à temporada passada que o clube orçamentou um encaixe significativo nesta edição da Champions para atenuar o prejuízo histórico de 116 milhões de euros em 2019/20.

Com a participação na prova da UEFA, os dragões garantiram à partida 47 M €. Mas a expectativa é aumentar esse valor e Fernando Gomes assumiu que a SAD aponta aos oitavos de final. Atingir esse patamar significa amealhar, pelo menos, mais 16,7 M €: a qualificação para os ‘oitavos’ garante 9,5 milhões e o desempenho desportivo (entre vitórias e empates) necessário para ficar num dos dois primeiros lugares do grupo representa, no mínimo, 7,2 M €. Parte desta tranche (2,7 M €) está já assegurada com o triunfo (2-0) sobre o Olympiacos.





Essa vitória permitiu aos dragões dividirem o 2º lugar do Grupo C com os gregos, com 3 pontos - o Man. City lidera com 6 pontos. Entre os responsáveis portistas, uma vitória sobre o Marselha, que ainda não pontuou ao fim de dois jogos, é vista como a machadada final nas inspirações gaulesas. A equipa treinada por André Villas-Boas ficaria a 6 pontos de distância dos dragões, que passariam a discutir o apuramento apenas com os gregos do Olympiacos.





Por outro lado, a estrutura azul-e-branca espera uma reação do plantel à má exibição em Paços de Ferreira, que levou a uma derrota por 2-3 na Liga.



jogos em 18 dias. Com o Marselha, o FC Porto dá continuidade a um ciclo com dois jogos por semana. Desde o regresso após a pausa de outubro para as seleções, os dragões somaram duas vitórias, duas derrotas e um empate em cinco jogos.





Atitude competitiva



Sérgio Conceição lamentou a falta de atitude competitiva após a derrota (2-3) em Paços de Ferreira, na 6ª jornada da Liga, em contraponto com o que tem acontecido na Champions. Daí que o técnico espere o máximo dos jogadores esta terça-feira.