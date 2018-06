Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Mendes já chegou a tribunal para ser ouvido sobre agressões em Alcochete

Antigo presidente da Juventude Leonina chegou com outro arguido ao Montijo.

14:14

Fernando Mendes e um outro suspeito de envolvimento nas agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting na academia de Alcochete chegaram cerca das 13h40 ao tribunal do Barreiro, onde vão ser esta quinta-feira presentes a primeiro interrogatório judicial.



Os dois homens que foram detidos na quarta-feira à noite em Lisboa, chegaram algemados numa carrinha da unidade especial de polícia, aguardando-se ainda a chegada de outros dois arguidos que foram detidos também na quarta-feira à noite pela unidade de intervenção da GNR.



Os quatro homens deverão ser ouvidos durante a tarde pelo juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro, que decretou a medida de coação de prisão preventiva aos outros 23 detidos na sequência dos incidentes ocorridos na academia de Alcochete no passado dia 15 de maio.



Quinto detido tinha material pirotécnico

Um quinto homem vai ser ouvido num processo à parte por ter sido encontrado material pirotécnico na sua posso no momento das buscas.



No dia 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e 'staff'.



Na altura a GNR deteve 23 dos atacantes, que acabaram por ficar em prisão preventiva.