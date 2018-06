Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA coloca 'vídeo-médico' à disposição das seleções

Novidade revelada por fisioterapeuta espanhol. Objetivo é ajudar médicos das equipas a identificarem rapidamente as lesões.

19:50

Depois do vídeo-árbitro, uma espécie de... vídeo-médico. A FIFA está a disponibilizar a todas as seleções um sistema semelhante ao VAR mas para os médicos das equipa do Campeonato do Mundo. A novidade foi revelada por Juan Muro, fisioterapeuta da seleção espanhola.



"Não é obrigatório, mas cada seleção pode ter uma pessoa - o normal é que seja da equipa médica - diante de um ecrã e em contacto com o médico principal que está no banco", referiu o fisioterapeuta espanhola nas redes sociais.



O objetivo é que, em caso de lesão, seja logo percetível que tipo de pancada sofreu o jogador e que sintomas apresenta ainda antes de o médico em campo chegar ao local. Nesse período, ambos os médicos podem falar sobre a situação



"Com esta informação, o médico pode solicitar ao árbitro o que a FIFA definiu como a 'regra dos três minutos'. Esse tempo serve para que o médico analise o jogador e observe sintomas de alarme: perda de conhecimento, dor intensa na cabeça ou no pescoço, desorientação, dificuldade em falar, vómitos, visão a dobrar ou 'perdida', irritabilidade ou agressividade fora do normal", explicou Juan Muro.