Filho de Sérgio Conceição gera onda de reações após comentário no Twitter

Moisés celebrou golo de Hernâni, do FC Porto, e não escondeu orgulho do pai.

09:36

Se os festejos de Sérgio Conceição após o golo de Hernâni que deu a vitória ao FC Porto lhe valeram a expulsão, a reação do filho no Twitter não foi de menor entusiasmo.



"Tanto orgulho no meu pai, tanto orgulho neste FC Porto!! Vamooooos Chupaaaaa", pode ler-se na conta de Moisés Conceição, atualmente nos juniores do Feirense.



A publicação teve um forte impacto nas redes sociais: mais de 700 'retweets' e 2 mil 'gostos'.