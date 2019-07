Flamengo de Jorge Jesus eliminado na Copa do Brasil

Depois da entrada em grande no Brasileirão, com a vitória por 6-1 diante do Goiás, Jorge Jesus não conseguiu levar o Flamengo para as meias-finais da Copa do Brasil. A equipa foi eliminada em casa pelo Athletico Paranaense, na marcação de grandes penalidades.Depois do empate no jogo da primeira mão (1-1), na última madrugada, no Maracanã, registou-se o mesmo resultado no final dos 90 minutos, com golos marcados na segunda parte por Gabigol (pelo Flamengo) e Rony (pelos visitantes).Mesmo tendo sido superior na maior parte do tempo, o Flamengo acabou por não ter a sorte do seu lado na marcação dos penáltis e despediu-se, assim, da competição.