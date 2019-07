Jorge Jesus após ser eliminado na Copa do Brasil: "Tivemos pouca sorte"

Jorge Jesus lamentou o afastamento do Flamengo da Copa do Brasil às mãos do Athletico Paranaense. O treinador português lembrou que quando toca a penáltis, o fator sorte tem grande influência."Não é fácil. Durante os 90 minutos a equipa do Flamengo foi superior, esteve por cima. Tivemos muitas oportunidades de golo. A lesão do Arrascaeta teve influência. Depois de termos feito o 1-0, estávamos mais perto do 2-0 do que do 1-1. Nas grandes penalidades tivemos pouca sorte", referiu o técnico."Num grande clube como o Flamengo o objetivo é conquistar todos os troféus. Mas há que estar preparado para ganhar tudo e também para quando as coisas não ocorrem bem, como aconteceu hoje. Vamos controlar as emoções. O facto é que não conseguimos ser melhores. Isso dói, ainda mais por termos tido oportunidades", acrescentou Jesus.