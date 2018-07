Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Há um espírito de vingança total", diz Bruno de Carvalho

Ex-presidente do Sporting aponta o dedo à Comissão de Fiscalização e diz que há medo de que vá a eleições.

Bruno de Carvalho apontou, esta quarta-feira em entrevista à SIC, o dedo à Comissão de Fiscalização e diz que há medo de que vá a eleições. "Há um espírito de vingança total", referiu o ex-presidente do Sporting.



O porquê de não contar com Elsa Judas?

"É uma não questão.



Algum sentimento de traição para com Carlos Vieira?

"Fico contente que se considere que Carlos Vieira tem uma candidatura. Somos de facto candidaturas, sócios de pleno direito. Acredito sempre na vontade de as pessoas quererem ajudar e contribuir. Não retiro daqui mais nada, sei que há muito talento no Sporting, por isso refiz a equipa. Estou focado na minha realidade, numa equipa que me dá muito conforto e conhecimento. Esta equipa neste momento permite-me estar muito mais protegido a fazer o que gosto, que é trabalhar e ter pensamento estratégico em relação ao Sporting. Consegui ter uma equipa que não está desgastada, está motivada. Sou uma pessoa que se empenha no trabalho, e muitos dos meus erros tiveram a ver com voluntarismo."



Se ganhar e houver uma decisão negativa, como fica a situação?

"Quatro dos elementos da CF tiveram intervenções muito negativas quanto a mim. Segundo, o processo tem mais de um mês com base em fundamentos que foram registados no cartório há uns dias. Os sportinguistas no dia 8 vão decidir de forma livre, e não condicionados por pessoas que não estão a pôr os interesses do Sporting em primeiro lugar. Mexi em muitos poderes instalados e agora querem vingar-se. Acho que todos nos vamos candidatar e os sócios vão dizer qual a pessoa que pode fazer com que o Sporting mantenha algo que começou a ser construído em 2011, implantado a partir de 2013 e que termina num ano em que há os melhores resultados desportivos de sempre, com um mandato completamente positivo a nível financeiro, quer no clube quer na SAD. Percebo isto: cerca de 30% das pessoas não quiseram esta destituição, muitas das pessoas que votaram pela destituição falaram comigo e disseram que queria que fosse legitimado novamente. E há muita gente que votou na destituição e que também já estão arrependidos".



Projeto vencedor

Queremos continuar um projeto vencedor. Os sportinguistas não querem ver, como foi hoje ouvido, que é para desinvestir nas modalidades. Não querem acreditar que a SAD seja para perder a maioria por parte dos associados. Querem um Sporting cada vez mais moderno e abrangente. Tenho a certeza de que neste momento a entrega das listas será feita, estamos num país onde ainda reina a democracia. Dúvidas de que vá a votos? Nenhuma."