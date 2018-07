Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elsa Judas revela na CMTV que fez queixa crime contra Bruno de Carvalho

Antiga líder da Comissão Transitória dá entrevista exclusiva.

Elsa Judas revelou, esta quarta-feira na CMTV, que fez queixa crime de Bruno de Carvalho. "Não sei onde é buscar o número de 10 mil euros, é um número muito redondo. Não entrei em gabinete nenhum. É mentira", afirmou, em relação ao post que o ex-presidente do Sporting colocou no Facebook.



Elsa Judas chamou ainda "aldrabão" a Bruno de Carvalho por causa desta mesma publicação.



"Ele está a mentir com todos os dentes que tem na boca. Relativamente ao post, o dr. Bruno de Carvalho foi um aldradão. Mentiu em cada palavra. Foi um aldrabão", disse a antiga líder da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting.



Judas garantiu que foi convidada por Bruno para se candidatar à presidência da Mesa da AG. Primeiro aceitou, depois rejeitou.



