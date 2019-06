Insultos a João Félix desvalorizados pela Seleção Nacional

"Quando cheguei à Seleção notava-se um pouco o que era o Norte e o Sul, hoje já não, e principalmente no nosso grupo de trabalho não há isso. Defendemos o País".Foi desta forma que Pepe reagiu ao episódio dos insultos de que João Félix foi alvo, por parte de alguns dos adeptos que esperavam a seleção junto ao hotel onde a equipa está concentrada, em São Félix da Marinha, Gaia.O atleta estava a chegar de carro com os pais quando os adeptos lhe dirigiram palavras mais agressivas e chegaram a dar murros nas janelas do veículo.Pepe desvaloriza o episódio acreditando que a equipa vai ter um grande apoio no jogo da fase final da Liga das Nações frente à Suíça (quarta-feira, às 19h45), no Dragão. "Conheço as pessoas do Norte e tenho a certeza de que todos os adeptos vão dar o máximo apoio e incentivar. Esse apoio é muito importante para nós e sentimo-lo de Norte a Sul", rematou o defesa.Também o secretário da Juventude e Desporto, João Paulo Ribeiro, reagiu ao episódio que envolveu o jovem atleta de 19 anos, reconhecendo que foi um caso isolado."O comportamento imbecil de um, dois ou meia dúzia de indivíduos não representam o apoio absolutamente hegemónico que o país dá aos nossos jogadores, sobretudo quando estão a vestir a camisola da Seleção. Disso não tenho dúvidas", referiu o governante sobre o sucedido.Pepe fez a antevisão da partida de quarta-feira com a Suíça, das meias-finais da Liga das Nações. O central, de 36 anos, descarta o favoritismo, mas diz que equipa é candidata ao troféu. "Queremos vencer a prova, somos candidatos. É importante para nós, para os adeptos e para o nosso País a conquista desta competição", disse.Sobre o adversário helvético garante confiança, mas defende cautela. "É uma equipa que a perder por 2-0 com a Bélgica mudou o sistema tático e ganhou 5-2, o que mostra o seu bom coletivo", disse.